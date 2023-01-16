Taliban öncesi dönemde görev yapan kadın milletvekili öldürüldü

Eski bir Afganistan milletvekili olan Mursal Nabizada ve koruması, siyasetçinin Kabil'deki evinde kimliği bilinmeyen kişilerce vurularak öldürüldü. 

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Taliban öncesi dönemde görev yapan kadın milletvekili öldürüldü

Nabizada, Afganistan'ın tamamı Taliban'a düştükten sonra Kabil'de kalan birkaç kadın milletvekilinden biriydi. Taliban'ın yönetimini ele geçirmesinden bu yana ilk kez eski yönetimden bir milletvekili Kabil'de öldürüldü. 

Bölgede polis komiseri Molvi Hamidullah Khalid, Nabizada ve korumasının cumartesi günü saat sabah 3'te aynı odada vurulduğunu; kardeşi ve ikinci bir korumanın ise yaralandığını belirtti. Polise göre üçüncü bir koruma, evdeki para ve mücevheratı alarak kaçtı. 

Nabizada'nın ofis olarak kullandığı evinin birinci katında ölü bulunduğu belirtildi. Khalid, cinayetlerle ilgili soruşturma başlatılırken saldırının arkasındaki olası nedenler hakkında bilgi vermedi.

Afganistan'ın eski Batı destekli yönetiminin yetkili isimlerinden Abdullah Abdullah, Nabizada'nın ölümünün kendisini üzdüğünü ve saldırganların cezalandırılacağını umduğunu söyledi.

Nabizada, 2019'da Kabil'i temsil etmek üzere seçilmiş ve Taliban 2021'in Ağustos'unda iktidarı eline alana kadar görevde kalmıştı.

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