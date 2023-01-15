İddia: Bir yolcu, Nepal’deki uçağın düşme anını anbean kayıt altına aldı
Nepal'de düşen yolcu uçağında bulunan Hintli bir yolcunun, uçak düşmeden önce sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı anbean kayıt altına aldığı iddia edildi.
Nepal’de 68 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının, Hintli bir yolcu tarafından kayıt altına alındığı iddia edildi. Hint basınında yer alan haberlerde adının Sonu Jaiswal olduğu belirtilen yolcunun, uçak düşmeden kısa süre önce sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı kayıt altına aldığı belirtildi. Haberlerde ayrıca, Jaiswal’in ailesinin ölümünü doğruladığı ifade edildi.
Görüntüde, yolcuların kazadan saniyeler önce gayet sakin bir şekilde yolculuklarını devam ettikleri görülürken, uçağın sola doğru yatmasından kısa bir süre sonra yolcuların çığlık attıkları duyuldu. Saniyeler sonra ise uçağın büyük bir gürültüyle yere çakıldığı ve alevler içinde kaldığı görüldü.
Nepal'de yolcu uçağı düştü Dünya 15 Ocak 2023 19:54
Kainat Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu Dünya 15 Ocak 2023 13:38
Peru'da protestolar sürüyor: Bazı bölgelerde OHAL ilan edildi Dünya 15 Ocak 2023 10:13
Greta Thunberg'e sataşan Andrew Tate'in birkaç aracına el konuldu Dünya 15 Ocak 2023 09:27