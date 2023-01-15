Nepal'de yolcu uçağı düştü: 68 ölü

Nepal'de 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Son gelen bilgilere göre 68 can kaybı var. Uçağın düşüşten saniyeler önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

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Nepal'de yolcu uçağı düştü: 68 ölü

Nepal'de bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 68 kişi yaşamını yitirdi.

Katmandu-Pokhara seferini yapan Nepal Merkezli Yeti Havayolları'na ait ATR-72 tipi çift motorlu uçak,iniş sırasında düştü.

4'ü mürettebat 72 kişinin bulunduğu uçak, düştükten sonra alev aldı.

Uçaktakileri kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. Başbakan Pushpa Kamal Dahal da güvenlik güçlerinden ve halktan bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmalarını istedi.

Son yapılan açıklamaya göre kazada en az 68 kişi hayatını kaybetti.

Uçakta, 5'i Hint, 4'ü Rus, 1'i İrlandalı, 2'si Güney Koreli, 1'i Avustralyalı, 1'i Fransız, 1'i de Arjantinli olmak üzere 15 yabancı ülke vatandaşı olduğu açıklandı.

İlk gelen bilgiler kazaya kötü hava koşullarının neden olduğu yönünde.

HAVA DURUMUNDA ANİ DEĞİŞİKLİK

Aralarında Everest dahil Dünyanın en yüksek 14 dağından 8'inin bulunduğu ülkede, hava durumundaki ani değişimler uçaklar için ölümcül durumlar oluşmasına sebep olabiliyor.

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