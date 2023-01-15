Kainat Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 84 ülkenin güzellik kraliçelerinin katıldığı yarışmayı ABD'yi temsil eden R'Bonney Gabriel kazandı. Böylece ABD, Kainat Güzellik Yarışması'nda 9. defa galip geldi.

Gabriel'in tacını, Hindistan'ı temsil ederek geçen yıl Kainat Güzeli seçilen Harnaaz Sandhu takdim etti.

28 yaşındaki Gabriel, geçen yıl Miss USA'i kazanarak ülkenin ilk Filipin kökenli güzellik kraliçesi olmuştu.

Yarışmada Venezuelalı güzel Amanda Dudamel ikinci olurken, Dominik Cumhuriyeti'ni temsil eden Andreína Martínez Founier üçüncü seçildi.

Gecede finale ilerlerken, 84 ülkenin güzellerinden önce ilk 16 belirlendi. Türkiye'yi temsil eden Aleyna Şirin, 16 finalist arasına giremedi.

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Yarışmada bu yıl evli ve çocuklu kadınların da katılmasına izin verilerek büyük bir değişiklik yapılmıştı. İlk 5'e giren güzellere Kainat Güzellik Yarışması'nda bunun dışında ne gibi değişiklikler yapılmasını istedikleri soruldu.

ABD'yi temsil eden Gabriel şu cevabı verdi:

Yaş sınırının kalkmasını isterim çünkü ben 28 yaşındayım. Yarışmak için büyük bir yaş gibi görülüyor ama ben, yaşın kadınları tanımladığına inanmıyorum.

Etkinlik, geçen yıl hayatını kaybeden 2019'un Kainat Güzeli ABD'li Cheslie Kryst anısına onun taç giydiği New Orleans Ernest N. Morial Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kryst, 30 Ocak 2022'de yaşadığı binanın 29. katından atlayarak intihar etmişti.