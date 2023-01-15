Greta Thunberg'e sataşan Andrew Tate'in birkaç aracına el konuldu

BBC’de yer alan habere göre, geçen ay lüks araçlarıyla iklim aktivisti Greta Thunberg’e sataşan daha sonra Romanya’da insan ticareti ve tecavüz suçlamalarıyla gözaltına alınan Andrew Tate’in evindeki bazı lüks araçlarına el konuldu. Söz konusu araçların arasında bir Rolls-Royce, bir BMW ve bir Mercedes-Benz olduğu belirtildi. Tate ile birlikte erkek kardeşi Tristan Tate de gözaltına alınmıştı.

Mahkeme geçen hafta Tate’in gözaltının sonlanması için yaptığı başvuruyu reddetti.

Romanya polisi, Tate kardeşlerin gözaltına alınmasının ardından “organize suç örgütü” tarafından cinsel istismara uğrayan altı kişi tespit ettiklerini açıklamıştı. İstismar edilen kişilerin şiddet tehdidi karşısında pornografik içeriklerde yer almaya zorlandığı belirtilmişti.

GRETA'YA LÜKS ARAÇLARIYLA SATAŞMIŞTI

Tate, twitter üzerinde yaptığı paylaşımda Thunberg'i etiketleyerek 33 otomobili olduğunu yazmış, motorlarının büyüklüğünden söz etmişti. Tate daha sonra, "emisyonlarını da gösteren tam listeyi gönderebilmek için" çevre aktivistinin e-posta adresini istemişti.

Thunberg de twitter üzerinden verdiği yanıtta sahte bir e-posta adresi kullanarak, "küçükpenisenerjisi@birhayatedin.com" yazmıştı.