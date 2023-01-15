Greta Thunberg'e sataşan Andrew Tate'in birkaç aracına el konuldu

Romanya’da insan ticareti ve tecavüz suçlamalarıyla gözaltına alınan, daha önce kadın düşmanı açıklamalarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Andrew Tate’in Bükreş’teki mülkünde bulunan bazı lüks araçlarına el konuldu.

Greta Thunberg'e sataşan Andrew Tate'in birkaç aracına el konuldu

BBC’de yer alan habere göre, geçen ay lüks araçlarıyla iklim aktivisti Greta Thunberg’e sataşan daha sonra Romanya’da insan ticareti ve tecavüz suçlamalarıyla gözaltına alınan Andrew Tate’in evindeki bazı lüks araçlarına el konuldu. Söz konusu araçların arasında bir Rolls-Royce, bir BMW ve bir Mercedes-Benz olduğu belirtildi. Tate ile birlikte erkek kardeşi Tristan Tate de gözaltına alınmıştı.

Mahkeme geçen hafta Tate’in gözaltının sonlanması için yaptığı başvuruyu reddetti. 

Romanya polisi, Tate kardeşlerin gözaltına alınmasının ardından “organize suç örgütü” tarafından cinsel istismara uğrayan altı kişi tespit ettiklerini açıklamıştı. İstismar edilen kişilerin şiddet tehdidi karşısında pornografik içeriklerde yer almaya zorlandığı belirtilmişti.

GRETA'YA LÜKS ARAÇLARIYLA SATAŞMIŞTI

Tate, twitter üzerinde yaptığı paylaşımda Thunberg'i etiketleyerek 33 otomobili olduğunu yazmış, motorlarının büyüklüğünden söz etmişti. Tate daha sonra, "emisyonlarını da gösteren tam listeyi gönderebilmek için" çevre aktivistinin e-posta adresini istemişti. 

Thunberg de twitter üzerinden verdiği yanıtta sahte bir e-posta adresi kullanarak, "küçükpenisenerjisi@birhayatedin.com" yazmıştı.

Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Dünya 15 Ocak 2023 09:23
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Başkentte patlama seslerinin duyuldu Dünya 14 Ocak 2023 13:06
İran'da eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi idam edildi Dünya 14 Ocak 2023 11:39
Almanya, Ezidilere yönelik işlenen suçları 'soykırım' olarak tanıyacak Dünya 14 Ocak 2023 09:43
ÇOK OKUNANLAR
Kürşad Yılmaz evlendi, eski bakan şahit oldu Bahçeli'nin 'kahraman' ilan ettiği Kürşad Yılmaz evlendi
'Sinan Ateş cinayetinin MHP’de yarattığı travmanın kalıcı hasarları oldu' 'Sinan Ateş cinayetinin MHP’de yarattığı travmanın kalıcı hasarları oldu'
Kılıçdaroğlu'ndan SADAT reklamına tepki Kılıçdaroğlu'ndan SADAT reklamına tepki
Yoğurdun 1 içine 1 çorba kaşığı ekleyip yenirse sabaha hiç bir şey kalmıyor! Deneyenler memmun Yoğurdun 1 içine 1 çorba kaşığı ekleyip yenirse sabaha hiç bir şey kalmıyor! Deneyenler memmun
Bahçeli'yle tartışmışlardı: 'BİM CEO'su Galip Aykaç'a 'Çık, yanıt ver' diyen kişi Erdoğan'dı' iddiası İddia: BİM CEO'su Galip Aykaç'a 'Çık, yanıt ver' diyen kişi Erdoğan'dı