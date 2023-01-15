Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Pokhara Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmaya çalışırken düştü.
Nepal'de 68'i yolcu 4'ü mürettebat toplam 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü.
Uçak olumsuz hava koşullarında Pokhara Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmaya çalışırken düştü. Yeti Havayolları'na ait uçağın piste düştüğü sırada alev aldığı belirtildi.
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