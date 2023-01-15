Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Pokhara Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmaya çalışırken düştü.

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Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Nepal'de 68'i yolcu 4'ü mürettebat toplam 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü.

Uçak olumsuz hava koşullarında Pokhara Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmaya çalışırken düştü. Yeti Havayolları'na ait uçağın piste düştüğü sırada alev aldığı belirtildi.

 
 
 
 
 
 
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