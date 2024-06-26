NATO'nun Genel Sekreterliğine Hollanda Başbakanı Mark Rutte atandı

NATO müttefı̇klerı̇, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yı̇ yeni genel sekreter olarak seçtı̇. Rutte, Jens Stoltenberg'in görevini devraldı. Rutte'nin atanması, görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçen hafta yarışı bıraktığını açıklamasının ardından bugün resmileşti.

Rutte'nin atanması, görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçen hafta yarışı bıraktığını açıklamasının ardından bugün resmileşti.

NATO'nun eski lideri Stoltenberg, halefi Rutte'yı̇ "gerçek Transatlantı̇kçı̇, güçlü lı̇der ve uzlaşı kurucu" sözleriyle övdü.

Türkiye, nisan ayında, yeni liderlik için Rutte'yi desteklediğini ittifak üyelerine bildirmişti.

Rutte, 26 Nisan'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Rutte, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir müttefik olduğunu ve ABD'nin ardından NATO bünyesindeki en büyük ikinci askeri gücü temsil ettiğini söylemişti.