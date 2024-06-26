Obama'nın üvey kardeşi Kenya'daki eylemlere katıldı: Polis üzerine gaz sıktı

Kenya yasama meclisini basmaya çalışan göstericilere dün polis ateş açmış, en az beş gösterici ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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Obama'nın üvey kardeşi Kenya'daki eylemlere katıldı: Polis üzerine gaz sıktı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın üvey kız kardeşi olan Kenyalı aktivist Auma Obama, CNN'e verdiği bir mülakat esnasında Nairobi'deki parlamento binası dışındaki gösteriler sırasında biber gazı sıkılan protestocular arasındaydı.

Kenya yasama meclisini basmaya çalışan göstericilere dün polis ateş açmış, en az beş gösterici ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Parlamento binasının bazı bölümleri, içerideki milletvekilleri vergileri arttırmaya yönelik yasayı geçirirken ateşe verilmişti.

Auma Obama arbede sırasında CNN muhabiri tarafından kenara çekildi ve neden orada olduğu soruldu.

"Buradayım çünkü bakın neler oluyor" diyen Auma Obama, "Genç Kenyalılar hakları için gösteri yapıyor. Ellerinde bayraklar ve pankartlarla gösteri yapıyorlar. Artık göremiyorum bile" ifadelerini kullanırken öksürmeye ve gözlerini yayılan dumandan korumaya başladı.

Kenya'da gençlerin çoğunluğunu oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan beri ülkenin farklı şehirlerinde "2024 Finans Tasarısı"nı protesto ediyor.

Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara daha önce güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

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