NATO Genel Sekreterliği adaylığını açıklamıştı: Romanya Cumhurbaşkanı adaylıktan çekildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresinin dolmasının ardından yerine kimin geleceği merak ediliyor. Daha önce adaylığını açıklayan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildiğini açıkladı.

NATO Genel Sekreterliği adaylığını açıklamıştı: Romanya Cumhurbaşkanı adaylıktan çekildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresinin 10 yılın ardından 1 Ekim'de sona ermesi plalanırken yerine gelecek isim de merakla bekleniyor. NATO Genel Sekreterliğine aday olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Iohannis’in kararı başkent Bükreş’te gerçekleştirilen Yüksek Savunma Konseyi toplantısının ardından yapıldı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Iohannis, NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildiğini geçtiğimiz haftanın sonunda NATO müttefiklerini bildirdi" denildi.

Romanya'nın Yüksek Savunma Konseyi’nin Iohannis’in adaylıktan çekilmesinin ardından NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi destekleyeceği açıklandı.

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NATO’da Genel Sekreter seçimi oy birliği ile alınıyor bu nedenle herhangi bir adayın 32 müttefikin tamamının desteğine ihtiyacı var.

Kaynak: İHA

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