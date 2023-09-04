NATO'dan Ermenistan'a çağrı

İşveç ve Finlandiya'nın katılmasının ardından NATO'ya yeni ülkelerin üyeliği bir kez daha gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a hitaben "Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırıyorum" diye yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden'ı da gönderisine etiketleyen Fehlinger, "Ermenistan'ı koru" dedi.