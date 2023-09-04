Erdoğan ile Putin kameraların karşısına geçti: 'Tahil Koridoru'nda görüşmelere açığız'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi. Rus Sanatoryum'daki görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'YE UCUZ YAKIT SEVKİYATINMA DEVAM EDECEĞİZ"

Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Enerji alanında iş birliğimiz stratejik nitelikte. Şirketimiz Akkuyu Nüklerer güç santraline devam ediyor. İkili ticaretlerimizde lira ve rubleyi kullanıyoruz. Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezi kurulmasını teklif ettik. Gazprom bununla ilgili yol haritasını paylaştı. Geneç sene ticaret hacmimizin tarım alanındaki hacmi 7.4 milyar dolar seviyesinde... Türkiye ile enerji işbirliğimiz stratejik nitelikte. Uluslararası konulardan bahsettik. Özellikle Ukrayna... Bizi zorladılar. Türkiye'ye ucuz yakıt sevkiyatınma devam edeceğiz.

Tahıl koridoru anlaşmasının sona ermesi konusunu ele aldık.

PUTİN'DEN TAHIL KORİDORU MESAJI: GÖRÜŞMELERE AÇIĞIZ

Öte yandan Başkan Erdoğan ve Putin, görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yapacağımız görüşmeden sonra dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise görüşmede Ukrayna krizi ve tahıl koridoru konularının ele alınacağını belirterek, "Biz bu görüşmelere açığız." dedi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi.

Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Seçimlerin ardından ilk kez yüz yüze bir araya geliyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmimiz artıyor. Enerji alanındaki ilişkilerimiz güçlü şekilde ilerliyor. Ukrayna krizini ve tahıl koridorunu konuşacağız. Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız.

Yeni tahıl anlaşması için Rusya'ya yaptırım kalkmalı. Gerçek gıda ihtiyaçlarına bu tahıl gitmediği için biz endişeliyiz. Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, tabii ki bunu yapacağız, sadece bir şart ile; tahıl alanında fiyatların daha dengeli seviyeye gelmesini istiyoruz."

Erdoğan ise şu açıklamaları yaptı:

"Rus dostlarımızın dile getirdiği hususları biz de farklı vesilelerle ifade ettik, ediyoruz. Eksiklerin giderilerek girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda BM ile bilistişare önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda Ukrayna'nın, Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını tabii ki yumuşatması gerekiyor."