NATO: “Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşımaktadır”
NATO, İran’ın İsrail’e saldırısını kınadı. NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, “Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşımaktadır” dedi.
NATO, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısını kınadı. NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, yaptığı açıklamada, “İran'ın bir gecede tırmandırdığı gerilimi kınıyor, itidal çağrısında bulunuyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşımaktadır” dedi.
Kaynak: İHA