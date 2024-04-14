NATO: “Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşımaktadır”

NATO, İran’ın İsrail’e saldırısını kınadı. NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, “Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşımaktadır” dedi.

NATO: “Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşımaktadır”

NATO, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısını kınadı. NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, yaptığı açıklamada, “İran'ın bir gecede tırmandırdığı gerilimi kınıyor, itidal çağrısında bulunuyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşımaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklamasıDışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklamasıDünya

Kaynak: İHA

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması
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