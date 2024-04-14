İsrailli bakanlardan İran'a saldırı sinyali: 'Zamanı geldi'

İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısının ardından İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz ve faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de aralarında olduğu bakanlar İran'a verilecek olası yanıtla ilgili açıklama yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran'ı vurma tehdidinin geçerliliğini koruduğunu belirtti. Ben-Gvir ise İran'ın dün gece ülkesine yönelik hava saldırısının ardından 'ezici saldırıda' bulunma çağrısı yaptı.

KATZ: MÜTTEFİKLERLE İŞBİRLİKLERİNİ DERİNLEŞTİRMELİYİZ

Bakan Katz, İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıya ilişkin ordu radyosuna açıklama yaptı. "İran İsrail'e saldırırsa biz de saldıracağız dedik ve bu hâlâ geçerli" diyen Katz, müttefikleriyle işbirliklerini derinleştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Katz, Devrim Muhafızları'nın 'terör örgütü' olarak belirlenmesi ve İran'a karşı etkili yaptırımlar uygulanması için baskı yapılması olmak üzere iki hedefleri olduğunu kaydetti.

KİSCH: SALDIRI ZAMANI GELDİ

İsrail Aliya (Yahudi göçü) ve Entegrasyon Bakanı Ofir Sofer ise ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "İran'ın böyle bir saldırı yapma cüreti ortadan kaldırılmalı" dedi.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch de X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 'İsrail Hava Kuvvetleri, hava savunma güçleri, ABD'nin ve bölgesel faktörlerin desteğiyle İran saldırısının kontrol altına alındığını' savundu. Kisch, sakin ve akıllıca karşılık verileceği vaadinde bulunarak saldırı zamanının geldiğini söyledi. Bakan, "Sakin ve mantıklı bir şekilde saldırıya geçme zamanı" diye konuştu.

BEN-GVİR: EZİCİ BİR SALDIRIYA İHTİYACIMIZ VAR

İsrail'in faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de İran'ın dün gece ülkesine yönelik hava saldırısının ardından 'ezici saldırı' çağrısı yaptı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail’in hava savunma sistemlerini överek, İran’a karşı 'ezici' saldırı düzenlenmesi gerektiğini savundu. Ben-Gvir, paylaşımında, “Şu ana kadar etkileyici bir savunma, şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" dedi.

İsrail'in İran'ın saldırısına vereceği yanıta, bugün yerel saatle 15.30'da toplanacak İsrail Savaş Kabinesi karar verecek.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan 2024 tarihinde hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ikisi general rütbesinde toplam yedi kişi hayatını kaybetmişti. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce İHA, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı. İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.