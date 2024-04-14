İran hava saldırısını sonlandırdı: İsrail'in misilleme yapması durumunda tepkimiz daha büyük olacak

İran Devlet Haber Ajansı IRNA, savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail’e balistik füze saldırısı başlatıldığını ve tamamlandığını duyurdu. İran'ın BM Daimi Temsilciliği yetkilisi, saldırının sonuçlandığını ve İsrail'in yeni bir hamle yapması durumunda karşılığının daha ağır olacağını belirtti.

İran Devlet Haber Ajansı IRNA, Lübnan Hizbbulahı tarafından Golan Tepeleri'ndeki İsrail üslerinin tamamına onlarca Katyuşa füzesi fırlatıldığını , savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde de İran’ın İsrail’e balistik füze saldırısı başlattığını ve tamamlandığını açıkladı.

Ayrıca Ürdün Devlet Sözcüsü, ülkede olağanüstü hal durumunu yalanlayarak, herşeyin normal seyirde devam ettiğini ve sadece tedbir amaçlı hava sahasının kapatıldığını belirtti.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN İRAN'IN SALDIRISINA KINAMA

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell İran'ın başlattığı saldırılara ilişkin, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunan hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik, bölgede zaten zor olan durumu ciddi bir şekilde daha da kötüleştiren saldırılarını şiddetle kınıyor. Bu tür eylemler, bölgesel ve küresel güvenliği tehlikeye atıyor" denildi.

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİNİ TOPLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın başlattığı hava saldırısının ardından başkent Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde savaş kabinesini topladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani de ABD'nin olası müdahalesine ilişkin "Bu Tahran ve Tel Aviv arasındaki bir çatışma, Amerika uzak durmalı. İsrail rejimi bir hata daha yaparsa İran'ın tepkisi çok daha sert olur" açıklamasında bulundu. Temsilcilik'ten yapılan açıklamada ayrıca, "(İran'ın İsrail'e saldırısı) Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır" denildi.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI: MİSİLLEMEDE BULUNURSA TEPKİMİZ ÇOK DAHA BÜYÜK OLACAK

İran devlet televizyonuna konuşan Tümgeneral Muhammed Bagheri, "İsrail, İran'a misillemede bulunursa tepkimiz bu geceki askeri müdahaleden çok daha büyük olacak" açıklamasında bulundu.

NETANYAHU: BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

İran'ın saldırısına yönelik paylaşımda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Engelledik. Püskürttük. Birlikte kazanacağız" dedi.

יירטנו. בלמנו.

יחד ננצח 🇮🇱 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 14, 2024

Kaynak: ANKA