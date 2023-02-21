NATO'dan Rusya'ya çağrı: Gözden geçirin

NATO, Rusya'nın Yeni START anlaşmasına katılımını askıya almasını silah kontrol mimarisinin çökmesi olarak değerlendirerek, Rusya'ya kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

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NATO'dan Rusya'ya çağrı: Gözden geçirin

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Yeni START anlaşmasına katılımını askıya almasını tüm silah kontrol mimarisinin çökmesi olarak değerlendirerek Rusya'ya kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

 Stoltenberg, NATO karargahında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni START anlaşmasını askıya alma kararını değerlendiren Stoltenberg, bu karardan üzüntü duyduğunu söyledi.

RUSYA'YA SESLENDİ

Stoltenberg, "Son yıllarda Rusya kilit önemdeki silah kontrolü anlaşmalarını ihlal etti veya bunlardan ayrıldı. Yeni START hakkındaki bugünkü kararla tüm silah kontrol mimarisi çökmüştür. Rusya'ya kararını gözden geçirmesini ve mevcut anlaşmalara saygı göstermesini kuvvetle tavsiye ediyorum" dedi.

Putin, bugünkü konuşmasında, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söylemişti.

Kaynak: AA

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NATO Rusya - Ukrayna savaşı
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