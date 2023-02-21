Japon basını duyurdu: Sahilde tanımlanamayan cisim bulundu

Japon basını, Shizuoka kenti sahilinde 1,5 metre çapında tanımlanamayan metal bir küre bulunduğunu duyurdu.

Japon basını duyurdu: Sahilde tanımlanamayan cisim bulundu

Japonya merkezli Daiichi TV tarafından bildirilen bir habere göre cisim, Shizuoka eyaletinin Hamamatsu kentinde yaşayan bir kadın tarafından Enshuhama Plajı'nda bulundu. Kadın yerel saatle 8:45 civarında polisi aradı. Haberde, bulgu sonrası olay yerinin erişime kapatıldığı bildirildi. Yerel basına göre, "Cismin bir tür deniz mayını olabileceğinden" endişe ediliyor. 

"DEMİR OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR..."

Japon basını, uzmanların söz konusu nesneyi inceleme altına aldığını ve nesnenin fotoğraflarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile sahil güvenlik uzmanlarına gönderildiğini kaydetti.

Japon Sahil Güvenliği tarafından RIA Novosti'ye yapılan açıklamada, "Demirden imal edildiği düşünülen kürenin gerçekte ne olduğunun henüz bilinmediği" ifade edildi.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 36 kişi öldü Brezilya'da sel ve toprak kayması: 36 kişi öldü
Yasak Elma dizisiyle ilgili yeni gelişme! FOX TV son anda vazgeçti Yasak Elma dizisiyle ilgili yeni gelişme! FOX TV son anda vazgeçti
Dünyanın en yüksek suç oranına sahip şehri açıklandı Dünyanın en yüksek suç oranına sahip şehri açıklandı
ABD arama kurtarma ekibi ülkesine döndü ABD arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
Hatay’daki depremde Suriye’de 5 kişi hayatını kaybetti Hatay’daki deprem Suriye’yi de vurdu: 5 ölü
Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak
Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' Prof. Ahmet Ercan tek tek anlattı, sunucu kendini tutamadı: 'Vay anasını'
Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir' Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir'
Tek tek ortaya çıktı: AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı? AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı?
Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlü isimler Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlüler