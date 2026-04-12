Müzakereler Başarısız Oldu, İsrail'dan İran'a Saldırı Sinyali Geldi: Savaşa Geri Döneceğiz ve Hedeflerimize Ulaşacağız

İsrailli bakanlar, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki müzakerelerden sonuç çıkmamasının ardından ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğini ileri sürdü.

Müzakereler Başarısız Oldu, İsrail'dan İran'a Saldırı Sinyali Geldi: Savaşa Geri Döneceğiz ve Hedeflerimize Ulaşacağız
Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, nükleer meselesinin uluslararası bir konu olduğunu savundu.

'SALDIRI DÜZENLENEBİLİR'

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer konusunda kırmızı çizgiler belirlediğini ve bunun "olumlu bir gelişme" olduğunu öne süren Cohen, "Anlaşma sağlanamazsa İran’a saldırı düzenlenebilir." ifadesini kullandı.

'LÜBNAN'IN ALTYAPISINA SALDIRMALIYIZ'

İsrail'in işgali genişlettiği ve saldırılar düzenlediği Lübnan'a ilişkin konuşan Cohen, "Bana göre sadece Dahiye'ye değil, Lübnan'ın tesislerine ve altyapıya da saldırmalıyız. Bunu kabinede de söyledim. Bu müzakerelerin başarı şansını yüksek görmüyorum." iddiasında bulundu.

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat, Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, ABD'lilerin savaş hedeflerine ulaşacağını iddia etti.

'SAVAŞA GERİ DÖNECEĞİZ'

İranlıların ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kararlılığını anlamadığını savunan Barkat, "Savaşa geri döneceğiz ve savaşın hedeflerine ulaşacağız." iddiasında bulundu.

Barkat, İsrail halkının da kendileri gibi İran'ın nükleer ve balistik füze programını tehdit olarak algıladığını ileri sürerek "Önemli ilerleme kaydettiğimize şüphe yok, ancak işi henüz bitirmedik. Hala yapılacak işler var." tehdidinde bulundu.

'NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMALARINI ÖNLEYECEĞİZ'

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İslamabad'daki müzakerelere ilişkin yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme konusundaki ısrarının İsrail ile koordinasyonunu gösterdiğini ileri sürdü.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını öven Zohar, İran'a saldırıların nükleer silah sahibi olmasını önleyeceğini savundu.

UZLAŞMAYA VARILAMADI

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, 8 Nisan’da geçici ateşkese varılmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

