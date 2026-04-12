İran ABD'ye Kapıyı Kapattı: Yeni Bir Tur Müzakere Planlanmıyor

İran basını, Tahran yönetiminin ABD ile yeni bir müzakere turu planlamadığını öne sürdü. ABD ve İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen ve 21 saat süren müzakere görüşmelerinde anlaşmaya varılamamıştı.

İran'ın Fars Haber Ajansı, müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin ABD ile yeni bir görüşme turu düzenlemeyi planlamadığını bildirdi.

'ABD HEYETİ BAHANE ARIYOR'

Haberde görüşlerine yer verilen kaynak, ABD heyetinin müzakere masasından ayrılmak için bir bahane aradığını belirterek, bunun Washington yönetiminin beklentilerini düşürmeye istekli olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Kaynak ayrıca, ABD'nin müzakereler sırasında savaş sürecinde askeri yollarla elde edemediği kazanımları talep ettiğini öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

ABD ve İran Arasında 21 Saatlik Tarihi Müzakerede Sonuç Çıkmadı: Karşılıklı Suçlamalarla Terk EttilerABD ve İran Arasında 21 Saatlik Tarihi Müzakerede Sonuç Çıkmadı: Karşılıklı Suçlamalarla Terk EttilerDünya

Kaynak: AA

İran Cephesinden İlk Açıklama: 21 Saatlik Müzakereler Neden Kilitlendi? Hürmüz Boğazı Açmazı İran Cephesinden İlk Açıklama
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hindistan'da Katliam Gibi Kaza: 13 Ölü, 30 Yaralı Katliam Gibi Kaza: 13 Ölü, 30 Yaralı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçları Belli Oldu: Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman... Ünlülerin Test Sonuçları Belli Oldu
Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha! İstanbul'da Mekanlara Polis Baskını: Gözaltındaki 17 İsim Belli Oldu Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha
Netanyahu Çöküyor: İsrail Devlet Televizyonu KAN Duyurdu Netanyahu Çöküyor: İsrail Devlet Televizyonu KAN Duyurdu
İran Cephesinden İlk Açıklama: 21 Saatlik Müzakereler Neden Kilitlendi? Hürmüz Boğazı Açmazı İran Cephesinden İlk Açıklama
ABD ve İran Arasında 21 Saatlik Tarihi Müzakerede Sonuç Çıkmadı: Karşılıklı Suçlamalarla Terk Ettiler 21 Saatlik Müzakerelerde Sonuç Çıkmadı