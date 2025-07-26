Muson Yağmurları Pakistan’ı Vurdu: 266 Ölü, 633 Yaralı

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Pakistan’da yaklaşık bir aydır süren yoğun muson yağışları, ülke genelinde ciddi can kayıplarına ve hasara yol açtı. Sel felaketleri ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 266’ya, yaralananların sayısı ise 633’e yükseldi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan son açıklamaya göre, en fazla kayıp Pencap eyaletinde yaşandı. Burada 144 kişi yaşamını yitirirken, 493 kişi de yaralandı. Kuzeybatıdaki Hayber Pahtunhva’da ise 63 ölü ve 79 yaralı tespit edildi. Sindh eyaletinde 25, Belucistan’da 16, Gilgit-Baltistan ile İslamabad’da ise 8’er kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti. Azad Keşmir bölgesinde ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Toplam ölümler içinde çocukların sayısı 126’ya ulaştı.

NDMA, önümüzdeki günlerde yağışların devam edeceğini belirterek halkı dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Özellikle risk altındaki bölgelerde tahliye çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA