Gazze'de İnsanlık Dramı! Açlıktan Ölenlerin Sayısı Arttı

Gazze’de açlık krizi derinleşiyor... Son 24 saatte 2’si çocuk 5 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti, toplam can kaybı 85’i çocuk olmak üzere 127’ye ulaştı.

Gazze'de İnsanlık Dramı! Açlıktan Ölenlerin Sayısı Arttı
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İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar ve sıkı abluka politikası, Gazze Şeridi’ni insani bir felaketin eşiğine sürükledi. Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş, X hesabından yaptığı paylaşımda, son 24 saatte 2’si çocuk 5 Filistinlinin daha açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Berş, açlıktan ölenlerin sayısının 85’i çocuk olmak üzere 127’ye yükseldiğini belirtti. “Bu sayılar gerçek bir insani felaketi gösteriyor, çocukların yaşam hakkı sessizce ellerinden alınıyor” diyen Berş, İsrail’in insani yardım girişini engellediğini ve yiyeceklerin sınır kapılarında bekletildiğini vurguladı.

'SINIR KAPILARI AÇILSIN' ÇAĞRISI

Gazze’de 2,3 milyon nüfusun yaklaşık 2 milyonu, İsrail’in sürgün emirleri ve saldırıları nedeniyle yerinden edildi. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in açlığı ve susuzluğu bir savaş silahı olarak kullandığını ifade ediyor. Sivil altyapının yüzde 88’inin tahrip edildiği bölgede, yerinden edilen Filistinliler derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda, hijyen malzemesi eksikliği ve bulaşıcı hastalıkların yayıldığı koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Berş, uluslararası toplumun “utanç verici sessizliğini” eleştirerek, sınır kapılarının açılması ve Gazze’nin kurtarılması için acil çağrıda bulundu.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 676 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 965 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

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