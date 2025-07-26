AB ile ABD Arasındaki Gümrük Krizi İskoçya Zirvesinde Masada

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Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında son dönemde giderek derinleşen gümrük krizinde, çözüm umudu İskoçya’daki zirveye taşındı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkanı Donald Trump, yarın düzenlenecek görüşmede ticaret ilişkilerini masaya yatıracak.

Von der Leyen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bu önemli görüşmenin “iyi geçen bir telefon konuşmasının ardından” kararlaştırıldığını ifade etti. Liderlerin, AB-ABD ticaretinin nasıl daha sağlam temellere oturtulabileceğini değerlendirecekleri bildirildi. İskoçya’ya ulaşır ulaşmaz basın mensuplarının karşısına çıkan Trump ise, "Bir anlaşma yapıp yapamayacağımıza bakacağız" sözleriyle dikkat çekti. Trump, imzalanabilecek olası mutabakatın “şimdiye kadarki en büyük anlaşma” olabileceğini ifade ederek beklentiyi yükseltti.

GÜMRÜK TARİFESİ KRİZİ

AB’nin hedefinin, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi planlanan yüzde 30’luk ABD gümrük tarifesini engellemek olduğu biliniyor. Trump ise Avrupa ürünlerine uygulanması planlanan vergilerin düşürülebileceğini ancak bunun için AB’nin, Amerikan ürünlerine daha fazla pazar açması gerektiğini vurguladı.

Trump ayrıca Von der Leyen hakkında “Çok saygı duyulan bir kadın. Bu görüşme iyiye işaret” diyerek olumlu mesajlar verdi. Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz de hafta içinde yaptığı açıklamada, “Anlaşma yakın olabilir” diyerek iyimser bir tablo çizmişti.

Trump yönetimi geçtiğimiz günlerde Japonya ile yüzde 15 gümrük vergisi oranında uzlaşmaya varmıştı. Bu oran, önceki planlamalara göre daha düşük seviyede kalmıştı.

Kaynak: ANKA