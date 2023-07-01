Musk'ın kararının ardından Twitter'ın eski CEO'sundan heyecanlandıran 'Bluesky' göndermesi

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, Elon Musk'ın mavi tik kararının ardından yeni bir paylaşımda bulundu.

2019 yılında Twitter benzeri bir platform olarak tasarlanan Bluesky'ın kurulmakta olduğunu açıklayan Dorsey, 44 milyar dolara Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'dan ayrılmasının ardından Bluesky'ın yönetim kurulu üyesi oldu.

Twitter'dan yeşil çimen fotoğrafı paylaşan Dorsey'in paylaşımı Bluesky'a gönderme olarak yorumlandı. Twitter'da birçok kullanıcı bugünkü gönderi limitlerinden sonra Bluesky'ı alternatif olarak göstermişti.

Geçen yıl erken protokol sürümünü ortaya koyan Bluesky, Ekim 2022'de protokolü kullanacak bir hizmet için bir bekleme listesi başlattı.

BLUESKY NASIL ÇALIŞACAK?

Bluesky yaratıcıları yeni platformun farklılığını dört başlıkta ortaya koyuyor.

Hesap taşınabilirliği. Bir kişinin çevrimiçi kimliği, kullanıcılarına hesap verme sorumluluğu olmayan şirketler tarafından sahiplenilmemelidir. AT Protokolü ile, hiçbir verinizi veya sosyal grafiğinizi kaybetmeden hesabınızı bir sağlayıcıdan diğerine taşıyabilirsiniz.

Algoritmik seçim. Algoritmalar ne göreceğimizi ve kimlere ulaşabileceğimizi belirler. Çevrimiçi alanlarımıza güvenmek istiyorsak algoritmalarımız üzerinde kontrol sahibi olmalıyız. AT Protokolü, kullanıcıların deneyimleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmaları için açık bir algoritma modu içerir.

Birlikte çalışma. Sağlıklı rekabetin sağlanması için dünyanın çeşitli bağlantılı hizmetler pazarına ihtiyacı vardır. Birlikte çalışmanın Web'in ikinci doğası gibi hissettirilmesi gerekir. AT Protokolü, koordinasyon zorluklarını çözmeye yardımcı olmak için Lexicon adı verilen şema tabanlı bir birlikte çalışma çerçevesi içerir.

Performans. Pek çok yeni protokol performansı göz ardı etmekte ve zaman çizelgenizi görebilmeniz için uzun yükleme sürelerine neden olmaktadır. Performansı isteğe bağlı olarak görmüyoruz, bu nedenle büyük ölçeklerde hızlı yükleme için oluşturmayı bir öncelik haline getirdik.