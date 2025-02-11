Münih Güvenlik Konferansı'na Beyaz Saray'dan Üç Temsilci Katılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC) katılım sağlamak üzere Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’u görevlendirdi. Bu üst düzey temsil, Washington’un Avrupa’ya olan ilgisinin devam ettiğini gösterse de aynı zamanda daha katı politikaların sinyalini veriyor.

Trump yönetimi, NATO müttefiklerine savunma harcamalarını GSYİH’nin en az yüzde 5’ine çıkarmaları yönünde baskı yaparken, Meksika, Kanada ve Avrupa’ya yönelik ek gümrük vergileri getirme tehdidinde bulunuyor. Ayrıca, Ukrayna için yeni bir barış planının gündeme gelebileceği konuşuluyor. Bu plana göre, ABD’nin Ukrayna’ya güvenlik garantileri sunarken, Rusya’ya enerji piyasasında bazı kolaylıklar sağlayabileceği iddia ediliyor. Ancak, Avrupa ülkelerinin ve Ukrayna’nın bu öneriye nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor.

Trump’ın dış politika yaklaşımı, ABD’nin küresel rolünde önemli değişikliklere yol açıyor. Avrupa’da, Washington’un güvenilir bir müttefik olup olmadığı tartışılırken, Münih Güvenlik Konferansı tarafından yayımlanan bir rapor, özellikle Almanya ve Kanada’da ABD’nin küresel istikrar için bir tehdit olarak algılandığını ortaya koydu.

Uzun vadede, ABD’nin Çin’e odaklanarak Avrupa’daki askeri ve siyasi varlığını azaltması bekleniyor. Ancak bu durumun, Rusya ve Çin gibi aktörlerin uluslararası arenada daha fazla güç kazanmasına neden olabileceği belirtiliyor. Trump’ın Ukrayna konusundaki hamlesinin hem Avrupa’daki dengeleri zorlayacağı hem de küresel güvenlik mimarisinde sarsıntılara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA