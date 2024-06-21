Moskova’yı fırtına vurdu: 2 ölü, 10 yaralı

Rusya’nın başkenti Moskova’yı fırtına vurdu. Çok sayıda ağaç devrilirken, araçlarda ve binaların dış cephelerinde hasar meydana geldi. Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, Moskova'da 1 kişinin ağaç devrilmesi sonucu, 1 kişinin de üzerinde bulunduğu iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Fırtınada 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Şiddetli fırtınanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA