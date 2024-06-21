Moskova’yı fırtına vurdu: 2 ölü, 10 yaralı
Rusya’nın başkenti Moskova’da fırtına etkili oldu. Fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
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Rusya’nın başkenti Moskova’yı fırtına vurdu. Çok sayıda ağaç devrilirken, araçlarda ve binaların dış cephelerinde hasar meydana geldi. Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, Moskova'da 1 kişinin ağaç devrilmesi sonucu, 1 kişinin de üzerinde bulunduğu iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Fırtınada 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Şiddetli fırtınanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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