İnanılmaz olay: Zorla hastaneye götürüldü, cinsel organı alındı!

Mynet'te yer alan habere göre, Hindistan'ın Uttar Pradesh bölgesinde yaşayan 20 yaşındaki Mücahit isimli adam hastaneye gitmesi gerektiğini söylenmesinden sonra zorla hastaneye götürüldüğünü ve anestezi altında kendisinin bilmediği bir operasyona alındığını dile getirdi.

Sancak köyünde yaşayan Mücahit, operasyonun ailesinin topraklarını almak için iki yıldır kendisini tehdit eden bir kişi tarafından yapıldığını iddia etti. NDTV'ye konuşan Mücahit, "O beni buraya getirdi ve ertesi sabah ameliyat oldum. Bilincime kavuştuğumda gerçeği gördüm. Uyandığımda cinsel organım yerinde yoktu" dedi. Olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.