MİT Başkanı Kalın'dan Hamas Heyeti ile Kritik Görüşme

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar kapsamlı olarak değerlendirildi.

MİT Başkanı Kalın'dan Hamas Heyeti ile Kritik Görüşme
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, Gazze'de yaşanan insani trajedi ilk sırada yer aldı. Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek, yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplumla yürüttüğü çabalara değinilen görüşmede, söz konusu kritik dönemde Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlanması hususu ele alındı.

'TÜRKİYE FİLİSTİN HALKININ YANINDA'

Taraflar, Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımları da kapsamlı şekilde masaya yatırdı. MİT Başkanı Kalın, görüşmede, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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