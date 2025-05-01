Mısır’da Doğal Gaz Boru Hattında Yangın: 3 Ölü, 13 Yaralı

Mısır’ın 6 Ekim şehrinde doğal gaz boru hattında çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yangının, izinsiz yapılan bir kazı çalışmasından kaynaklandığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir kepçe operatörü gözaltına alındı.

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Mısır’da Doğal Gaz Boru Hattında Yangın: 3 Ölü, 13 Yaralı

Mısır’ın kuzeyindeki 6 Ekim şehrinde, El Vahat yolu üzerinde bulunan doğal gaz boru hattında çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. Alevlerin sardığı bölgede çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılardan 8’i Şeyh Zayed Uzmanlık Hastanesi’ne, 5’i ise 6 Ekim Şehri Merkez Hastanesi’ne kaldırıldı.

Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, yangının, bir inşaat firmasının NATGAS şirketiyle önceden koordinasyon kurmadan yaptığı kazı sırasında çıktığını ve ciddi kayıplara neden olduğunu açıkladı. Yangının tamamen söndürüldüğü, gaz akışının normale döndüğü ve bölgede onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Olayın ardından bir kepçe operatörü gözaltına alınırken, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli teknik bir komite kurulması talimatı verdi. Komite, kazaya neden olan ihmalleri araştıracak ve boru hattının zarar görmesinde kimlerin sorumluluğu olduğunu ortaya çıkaracak.

Kaynak: İHA

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Mısır doğal gaz Patlama
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