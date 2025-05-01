ABD'de Fırtına Can Aldı: Uçuşlar Durduruldu, Elektrikler Kesildi
ABD'de etkili olan şiddetli fırtına 6 can aldı. Oklahoma'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybederken, Pensilvanya'da devrilen ağaçlar nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce ev elektriksiz kaldı, yüzlerce uçuş iptal edildi.
ABD’nin Pensilvanya ve Oklahoma eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtınalar 6 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
UÇUŞLAR DURDURULDU
Oklahoma’nın güneyi ve Texas’ın kuzeyinde etkili olan fırtına, yoğun yağışla birlikte bazı bölgelerde sele neden oldu. Araçlarıyla sel sularına kapılan 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise kurtarıldı. Lexington kentinde yükselen sular nedeniyle bazı evlerde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Dallas Love Field ve Dallas-Fort Worth Havalimanı’ndaki uçuşlar fırtına nedeniyle durduruldu, yüzlerce sefer iptal edildi.
ELEKTRİKLER KESİLDİ
Pensilvanya’da ise devrilen ağaçlar ve elektrik direkleri nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirirken, 400 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgedeki tehlikeli hava koşullarının bir gün daha sürebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: İHA