ABD'de Fırtına Can Aldı: Uçuşlar Durduruldu, Elektrikler Kesildi

ABD’nin Pensilvanya ve Oklahoma eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtınalar 6 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Oklahoma’nın güneyi ve Texas’ın kuzeyinde etkili olan fırtına, yoğun yağışla birlikte bazı bölgelerde sele neden oldu. Araçlarıyla sel sularına kapılan 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise kurtarıldı. Lexington kentinde yükselen sular nedeniyle bazı evlerde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Dallas Love Field ve Dallas-Fort Worth Havalimanı’ndaki uçuşlar fırtına nedeniyle durduruldu, yüzlerce sefer iptal edildi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Pensilvanya’da ise devrilen ağaçlar ve elektrik direkleri nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirirken, 400 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgedeki tehlikeli hava koşullarının bir gün daha sürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA