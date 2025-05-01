ABD Doğruladı! New York'ta Suriye Geçici Yönetimiyle Görüşmüşler

ABD Dışişleri Bakanlığı, New York’ta Suriye geçici yönetimi temsilcileriyle yapılan görüşmeyi teyit ederek, ilişkilerin normalleşmesinin Suriye makamlarının eylemlerine bağlı olduğunu bildirdi.

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ABD Doğruladı! New York'ta Suriye Geçici Yönetimiyle Görüşmüşler

ABD Dışişleri Bakanlığı, 29 Nisan’da New York’ta Suriye geçici yönetimi yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştiğini doğruladı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Bakanlık sözcüsü, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Suriye geçici yönetimi temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtirken, Suriyeli yetkililerin “ülkenin vatandaşları için istikrarı güçlendirecek, komşularıyla barışı sağlayacak, ekonomiyi geliştirecek ve uluslararası toplumla iyi niyetli işbirliğiyle sonuçlanacak politikalar” izlemeye teşvik edildiğini ifade etti. Ayrıca, ABD ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve yaptırımların kaldırılmasının, geçici yönetimin eylemlerine bağlı olduğu vurgulandı. Görüşmenin detaylarına ilişkin ise ek bilgi verilmedi.

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Kaynak: AA

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