Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın alma girişimi yılan hikayesine döndü

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ABD'de mahkemenin Microsoft'un oyun yapımcısı Activision Blizzard'ı 69 milyar dolar karşılığında satın almasına onay veren kararına itiraz etti.

Reuters'ın aktardığına göre, yılan hikayesine dönen Microsoft’un Activision’u satın alımında yeni bir gelişme daha yaşandı. FTC, mahkemenin satın alıma onay veren kararına itiraz etti. Bu itiraz Microsoft ve Activision arasındaki anlaşmanın tamamlanamadan 18 Temmuz'a kadar belirlenmiş olan sürenin dolma ihtimalini artırdı.

Eğer iki şirket de anlaşmayı uzatma konusunda anlaşamazlarsa 18 Temmuz'dan sonra anlaşmadan çekilebilecekler.