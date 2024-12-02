Michael Schumacher'in Ailesine 12 Milyon Sterlinlik Şantaj! Kötülük En Yakınından Geldi...

Tarihin en iyi Formula 1 pilotlarından olan, 2013 yılında geçirdiği kayak kazasından bu yana ise temel fiziksel fonksiyonlarını dahi yerine getiremeyen Michael Schumacher’in ailesi, bir şantaj girişiminin hedefi oldu. Olayla ilgili bu ay Almanya’da görülecek davada Schumacher’in eski koruması Markus Fritsche, "şantaja yardım ve yataklık etme" suçundan yargılanacak. Binden fazla görüntünün ele geçirilip şantaj için kullanıldığı olayda, kazadan beri kamuoyundan saklanan Schumacher’in sağlık kayıtları da yer alıyor.

YANINA GİREBİLEN BİRKAÇ KİŞİDEN BİRİYDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre Markus Fritsche, yatağa bağlı olduğu söylenen ünlü Formula 1 pilotunun lüks malikanesinde kendisine erişebilen birkaç kişiden biriydi. Fritsche’in, kazadan 1 yıl önce koruma olarak ailenin yanında çalışmaya başladığı, 8 yılın ardından işten çıkarılmasıyla Schumacher’ın özel fotoğraflarını, arkadaşı Yılmaz Töztürkan’a sattığı ortaya çıktı.

ŞANTAJCI NASIL YAKALANDI?

Mahkemede, Töztürkan'ın 3 Haziran'da aileyi telefonla arayarak 12 milyon sterlin istediği ve ödemezlerse elindekileri karanlık ağda yayınlamakla tehdit ettiği ifade edildi. Töztürkan'ın oğlunun 11 Haziran'da da Schumacher'in evine 4 görüntü göndererek gizlilik karşılığında aileden para talep ettiği belirtildi. Mahkeme belgelerinde, şantaj girişiminden 1 hafta sonra tutuklanan Töztürkan ve oğlunun verdiği ifadeler sonrası eski korumanın da yakalanıp tutuklandığı bilgisi yer aldı.