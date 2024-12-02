Biden Oğluna 'Kıyak Geçti', Trump Ateş Püskürdü

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, Joe Biden'in gider ayak oğlunu iki davada affetmesine ateş püskürdü. Trump, söz konusu uygulamanın "adaletin suistimali ve yanlış uygulanması" olduğunu söyledi.

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Biden Oğluna 'Kıyak Geçti', Trump Ateş Püskürdü

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın, vergi kaçırmak ve silah edinmede usulsüzlük yapmakla suçlanan oğlu Hunter Biden'a 'torpil' yapmasını "adaletin suistimali ve yanlış uygulanması" olduğunu belirtti.

Biden Oğluna 'Kıyak Geçti', Trump Ateş Püskürdü - Resim : 1

Trump, sahibi olduğu Social Truth adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Biden'ın, oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmasına tepki gösterdi.

Paylaşımında Biden'ın, 6 Ocak Kongre baskınından tutuklularını, oğul Biden'ı affettiği karar kapsamına "neden dahil etmediğini" sorgulayan Trump, "Adaletin suistimali ve kötüye kullanımı böyle olur!" ifadesine yer verdi.

Biden, daha önce verdiği sözün aksine, vergi kaçırmak ve silah edinmede usulsüzlük yapmakla suçlanan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmıştı.

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