Dünyanın Sayılı Zenginlerindendi, Dev Holdinginden Beklenmedik Çöküş! Borsada Hisseleri Çakıldı
Hindistan merkezli dev holding Adani Group, ABD’li yetkililerin dolandırıcılık ve rüşvet iddialarını gündeme getirmesiyle borsada tarihi bir kayıp yaşadı. Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Gautam Adani’nin liderlik ettiği grup, yalnızca bir gün içinde 1,9 trilyon TL’ye denk gelen 55 milyar dolarlık bir değer kaybı yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’li savcılar tarafından hazırlanan iddianamede, Adani Group ve ortaklarının uluslararası yatırımcıları kasten yanıltarak büyük bir dolandırıcılık ağı kurduğu öne sürülüyor. Ayrıca, Gautam Adani’nin 250 milyon dolarlık bir rüşvet ağına dahil olduğu iddiaları dikkat çekiyor.
Adani Group ise bu suçlamaları kesin bir dille reddederek, iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ortaya atılan iddiaların uluslararası yatırımcıların güvenini zedelemeyi amaçladığı belirtildi.
BORSADA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Adani Group’un adı karıştığı skandallar, holdingin borsa değerinde sert düşüşlere yol açtı. Şirketin hisseleri, dolandırıcılık ve rüşvet suçlamalarının gündeme gelmesinin ardından adeta çakıldı. Grup bünyesindeki 11 şirket, kısa bir süre içinde toplamda 55 milyar dolar kaybetti.
Bu tarihi kayıp, sadece Adani Group’u değil, Hindistan borsasını da derinden etkiledi. Uzmanlar, bu gelişmelerin hem uluslararası yatırımcıların Hindistan piyasalarına olan güvenini sarsabileceğini hem de ülke ekonomisine ciddi zararlar verebileceğini belirtiyor.
ADANİ’NİN SERVETİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Gautam Adani, bu skandallar nedeniyle kişisel servetinde de büyük bir erime yaşadı. Bir zamanlar Hindistan’ın ekonomik başarısının sembolü olarak görülen Adani, şimdi rüşvet ve dolandırıcılık iddialarıyla itibarını korumaya çalışıyor.
Bu gelişmelerin, hem Adani Group’un geleceği hem de Hindistan ekonomisi üzerinde derin etkiler bırakması bekleniyor. Olayın uluslararası boyut kazanmasıyla daha fazla ayrıntının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.