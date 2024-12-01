Dünyanın Sayılı Zenginlerindendi, Dev Holdinginden Beklenmedik Çöküş! Borsada Hisseleri Çakıldı

Adani Group ise bu suçlamaları kesin bir dille reddederek, iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ortaya atılan iddiaların uluslararası yatırımcıların güvenini zedelemeyi amaçladığı belirtildi.

BORSADA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Adani Group’un adı karıştığı skandallar, holdingin borsa değerinde sert düşüşlere yol açtı. Şirketin hisseleri, dolandırıcılık ve rüşvet suçlamalarının gündeme gelmesinin ardından adeta çakıldı. Grup bünyesindeki 11 şirket, kısa bir süre içinde toplamda 55 milyar dolar kaybetti.

Bu tarihi kayıp, sadece Adani Group’u değil, Hindistan borsasını da derinden etkiledi. Uzmanlar, bu gelişmelerin hem uluslararası yatırımcıların Hindistan piyasalarına olan güvenini sarsabileceğini hem de ülke ekonomisine ciddi zararlar verebileceğini belirtiyor.