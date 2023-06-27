Meksika alev alev: 7 bin 451 hektarlık alan...

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde başlayan orman yangınlarının 7 bin 451 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi. Helikopterlerin ve yangın söndürme uçaklarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme:
Meksika alev alev: 7 bin 451 hektarlık alan...

Meksika basınında çıkan habere göre, Ulusal Ormancılık Komisyonu (Conafor), 9 farklı noktada orman yangınlarının başladığını ve yangınların söndürülmesi için 288 görevlinin aralıksız çalıştığını açıkladı.

Conafor, 7 bin 451 hektarlık alanda alevlerin etkili olduğunu ve şu ana kadarki çalışmalarla bazı bölgelerde yangının yarı yarıya azaltıldığını belirtti.

Öte yandan Meksika'nın Hidalgo ve Veracruz eyaletlerinde de bir süre önce başlayan yangınlar azalmasına karşın henüz tamamen kontrol altına alınamadı. Helikopterlerin ve yangın söndürme uçaklarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Conafor, bu eyaletlerde çıkan orman yangınlarında 40 bini aşkın hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirmişti.

Meksika'da özellikle aşırı sıcakların etkili olmasıyla her yıl binlerce dönümlük ormanlık alan kül oluyor.

Ülkede son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Yangınlar Orman yangınları
Son Güncelleme:
İran’da kum fırtınası: 700’den fazla kişi hastanelik oldu İran’da kum fırtınası: 700’den fazla kişi hastanelik oldu
Trabzon'daki 20 yıl önceki uçak kazası belgesel oldu 20 yıl önceki uçak kazası belgesel oldu
ABD'de 'Biden'ın oğlu' krizi: Adalet Bakanı topun ağzında ABD'de 'Biden'ın oğlu' krizi
En Çok Onların Nazarı Değiyor! Nazar Değdiren 4 Burç En Çok Onların Nazarı Değiyor! Nazar Değdiren 4 Burç
Bayram işi pişi yapacaksanız böyle yapın yağ çekmiyor ve asla hamur kalmıyor... Bayram işi pişi yapacaksanız böyle yapın yağ çekmiyor ve asla hamur kalmıyor...
Biden: 'Birçok devlet sırrını ve paylaştığımız önemli şeyleri sattım' Biden: 'Birçok devlet sırrını ve paylaştığımız önemli şeyleri sattım'
ÇOK OKUNANLAR
Çılgınca harcama yapıyorlar: Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı
Polis memuru aracıyla yolunu kestiği avukatın bacağını kırdı! Lüks otomobil ve villa detayı Polis memuru aracıyla yolunu kestiği avukatın bacağını kırdı!
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların fırlayabileceği seviyeyi açıkladı: 'Tehlikeli' Ekonomist Zelyut, doların fırlayabileceği seviyeyi açıkladı
Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı
Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı Kısmetse Olur yarışmacısı ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı