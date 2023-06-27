Trabzon'daki 20 yıl önceki uçak kazası belgesel oldu

Trabzon’un Maçka ilçesi Pilav Dağı’na 2003 yılında Afganistan’dan dönen İspanyol barış gücü askerlerini taşıyan uçağın düşmesi ve sonrasında olay yerine ilk ulaşan yöre sakinlerinden olan cami imamı Sait Topçu’nun gösterdiği çaba İspanya’da belgesele konu oldu.

Son Güncelleme:
Trabzon'daki 20 yıl önceki uçak kazası belgesel oldu

”Cajones Cerrados” adlı belgesel film çekimi için İspanya’dan Maçka’ya gelen ispanyol ekip, cami imamı Sait Topçu ile görüşerek uçağın düştüğü Pilav Dağı’nda, düşen uçağın lastiğinin sergilendiği Topçu’ya ait müzede ve görev yaptığı camide çekimler yaptı.

26 Mayıs 2003 tarihinde Afganistan’da görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna’nın UmAir Havayolları’na ait YAK-42 tipi uçak, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı’na inmek isterken, aşırı sis nedeniyle Maçka ilçesi Atasu Beldesi’ndeki Pilav Dağı’na çarpmış, kazada 62’si İspanyol asker, 13’ü Ukraynalı mürettebat olmak üzere 75 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın düştüğü bölgeye yakın bir yerdeki mahallede bulunan camide imamlık yapan Sait Topçu, olayın hemen ardından uçağa ulaşan ilk kişi olurken, uçağın düştüğü yerde bulduğu bir askere ait eşyaları İspanya’daki ailesine göndermiş ve kendisine İspanya Liyakat Nişanı ünvanı verilmişti.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Biden: 'Birçok devlet sırrını ve paylaştığımız önemli şeyleri sattım' Biden: 'Birçok devlet sırrını ve paylaştığımız önemli şeyleri sattım'
En Çok Onların Nazarı Değiyor! Nazar Değdiren 4 Burç En Çok Onların Nazarı Değiyor! Nazar Değdiren 4 Burç
ABD'de 'Biden'ın oğlu' krizi: Adalet Bakanı topun ağzında ABD'de 'Biden'ın oğlu' krizi
Bu pratik temizlik tüyosu ile gözlük camınızı silgi gibi silebilirsiniz... Bu pratik temizlik tüyosu ile gözlük camınızı silgi gibi silebilirsiniz...
ÇOK OKUNANLAR
Çılgınca harcama yapıyorlar: Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı
Polis memuru aracıyla yolunu kestiği avukatın bacağını kırdı! Lüks otomobil ve villa detayı Polis memuru aracıyla yolunu kestiği avukatın bacağını kırdı!
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların fırlayabileceği seviyeyi açıkladı: 'Tehlikeli' Ekonomist Zelyut, doların fırlayabileceği seviyeyi açıkladı
Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı
Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı Kısmetse Olur yarışmacısı ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı