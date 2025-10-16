Meksika'da Sel Felaketi! Bilanço Ağırlaşıyor: 66 Ölü, 75 Kayıp

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle yaşanan can kaybı artıyor. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, geçen haftadan bu yana tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'un neden olduğu şiddetli yağışlar ve sellerden bahsetti.

Felakette can kaybının 66'ya çıktığını, kaybolanların sayısının ise 75 olarak güncellendiğini belirten Sheinbaum, ölü ve kayıp sayısına ilişkin bilgilerin paylaşılacağı kamuya açık bir internet sitesi oluşturulacağını bildirdi. Sheinbaum, bazı kasabalarda halen elektrik hizmetinin sağlanamadığını, 100'den fazla yolun kapalı olduğunu ve Silahlı Kuvvetlerin öncelikli bölgelerde yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

SELDEN 250 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Selin vurduğu San Luis Potosi eyaletine bağlı Tamazunchale kentinde incelemelerde bulunduğunu isöyleyen Sheinbaum, "Şu anda öncelik yolların yeniden açılması, ardından yeniden inşa süreci başlayacak. Ailelerle temas halindeyiz, nerede bulunduklarını, onlara en yakın kişilerle ve olay yerindekilerle görüşerek daha fazla bilgi toplamaya çalışıyoruz" dedi.

Sheinbaum, ihtiyaç sahiplerine gıda, su ve ilaç ulaştırılması için sivil savunma ekipleri ile belediyelerin aralıksız çalıştığını sözlerine ekledi.

Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinde etkilenenlerin sayısı 250 bini, hasar gören evlerin sayısı ise 50 bini geçti.

Kaynak: AA