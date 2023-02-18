Meksika halkı depremzedeler için 140 ton yardım yolladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Meksika halkı, Türkiye'deki depremzedeler için 140 ton yardım malzemesi gönderdi.

Meksika halkı depremzedeler için 140 ton yardım yolladı

Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, AA muhabirine açıklamasında, Meksika halkının depremzedeler için seferber olduğunu belirterek, gelen yoğun yardımlar nedeniyle büyükelçilik binası kapasitesinin tamamen dolduğunu söyledi.

Tuğ, Meksika Savunma Bakanlığı (SEDENA) ile Meksika Dışişlerine Bağlı (SRE) Meksika Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (AMEXCID) işbirliğinde Türkiye'ye şu ana kadar 140 ton yardım gönderildiğini bildirdi.

Büyükelçilik bahçesinde sevkiyat için 65 ton yardım malzemesinin beklediğini anlatan Tuğ, bunun da kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Tuğ, depremin ardından Türkiye'ye 150 kişilik Meksika arama kurtarma ekibinin gittiğini dile getirerek, "THY uçaklarıyla 90 Meksikalı gönüllü, arama kurtarma sürecine yardımcı olmak için büyükelçiliğimiz kanalıyla depremden etkilenen illerimize sevk edildi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise depremden sonra gösterilen yoğun ilgi ve dayanışma için Meksika halkına ve yetkililere yürekten teşekkür edildi.

Kaynak: AA

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