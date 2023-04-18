Meksika'dan, ABD'ye casusluk suçlaması

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'yi, ülkesinde casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve iç işlerine müdahale etmekle itham etti.

Son Güncelleme:
Meksika'dan, ABD'ye casusluk suçlaması

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Sinaloa kartelinin 28 üyesine yönelik ABD'ye yüklü miktarda fentanil kaçırma suçlamasına dair bilgilerin ABD'li istihbaratçılar tarafından Meksika'da elde edildiğini, ülkesinde yabancı istihbarat elemanlarının olamayacağını kaydetti.

Sinaloa soruşturmasının "istismarcı ve kibirli bir müdahale olduğunu ve hiçbir şartta kabul edilemeyeceğini" vurgulayan Obrador, fentanilin Meksika'da üretilmediğini, bunun ABD'nin sorunu olduğunu belirtti.

Obrador, ülkesinde halkın güvenliğini sağlamalarının öncelikleri olduğu ve daha sonra fentanil kaçakçılığıyla mücadelede ABD ile işbirliğine girebileceklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresinin (DEA), eski Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos, "para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla 16 Ekim 2016'da ABD'de gözaltına alınmıştı.

Enrique Pena Nieto'nun devlet başkanı olduğu dönemde 2012-2018 yıllarında savunma bakanlığı görevini yürüten 72 yaşındaki Cienfuegos, söz konusu dönemde "H-2" adı verilen uyuşturucu şebekesinin ABD'ye yasa dışı yollardan uyuşturucu madde sokmasına ve bu ticaretten elde edilen kara paranın aklanmasına yardımcı olmakla suçlanmıştı.

Davaya bakan New York Federal Bölge Mahkemesi, Meksika yönetiminin eski bakanın yargılanmasının iki ülke arasındaki adli işbirliğini zedeleyeceğine ilişkin uyarısının ardından savcılığın talebiyle 18 Kasım 2021'de suçlamaların düşürülmesine karar vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Lavrov'da, Brezilya'ya ziyaret Lavrov'da, Brezilya'ya ziyaret
ABD medyasında 14 Mayıs tartışmaları: Dikkat çeken Erdoğan ve Kılıçdaroğlu değerlendirmesi Dikkat çeken Erdoğan ve Kılıçdaroğlu değerlendirmesi
İddialı başlamıştı. Show TV dizisi fena karıştı! Erken final şoku İddialı başlamıştı. Show TV dizisi fena karıştı! Erken final şoku
Kuru fasulyeyi daha doyurucu hale getiriyor! Bir kaç dilim tencereye eklemek yeterli Kuru fasulyeyi daha doyurucu hale getiriyor! Bir kaç dilim tencereye eklemek yeterli
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber
Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı
'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor, detaylar netleşmeye başladı' 'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor'
MAK Araştırma Başkanı Kulat, canlı yayında partilerin son oy oranlarını açıkladı MAK Araştırma Başkanı Kulat, canlı yayında partilerin son oy oranlarını açıkladı
Tek tek analiz edildi: Hangi parti hangi ilde kaç milletvekili çıkarır? Hangi parti hangi ilde kaç milletvekili çıkarır?