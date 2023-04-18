Lavrov'da, Brezilya'ya ziyaret

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Latin Amerika turu kapsamında Brezilya'ya resmi bir ziyarette bulundu.

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Lavrov'da, Brezilya'ya ziyaret

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira tarafından Itamaraty Sarayı girişinde karşılandı. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından bakanlar, ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Vieira, iki ülke ticari ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra ticaret, enerji, savunma, kültür, eğitim, bilim, sanayi ve yatırım konularını konuştuklarını bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunun barışçıl şekilde çözümünden yana olduklarını dile getiren Veira, insan hakları hukukuna saygı çerçevesinde ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini söyledi.

Veira, Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımların gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, Brezilya'nın bu sorunun çözümü için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

"ÇÖZÜME KATKILARINDAN ÖTÜRÜ BREZİLYA TARAFINA MİNNETTARIZ"

Moskova'nın Ukrayna'daki ihtilafı mümkün olan en kısa sürede çözmek istediğini kaydeden Lavrov, "Olanların nedenlerini ve bu bağlamda hangi hedefleri takip ettiğimizi defalarca kez ayrıntılı şekilde açıkladık" ifadesini kullandı.

Lavrov, Brezilya'nın Ukrayna'daki sorununun kökenini iyi anladığını belirterek, "Çözüme katkılarından ötürü Brezilya tarafına minnettarız" dedi.

Mevkidaşı Veira'yı Rusya'ya davet eden Lavrov, müzakerelerin son derece faydalı geçtiğini, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konusunda karşılıklı iyi niyetin teyit edildiğini bildirdi.

Lavrov'un Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un 17-21 Nisan tarihlerinde Brezilya, Venezuela, Nikaragua ve Küba'yı kapsayan Latin Amerika ülkelerine resmi ziyarette bulunacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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