Mahkumla ilişkiye girdi: Tutuklandı

Gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilince tutuklandı.

İngiltere’de yaşayan ve bir cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Linda De Sousa Abreu’nun, hapishanede mahkumla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Abreu kamu görevini kötüye kullanmakla suçlanarak polis gözetimine alındı.

Cezaevinde yaşanan olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahkumla cinsel ilişkiye giren Abreu'nun Uxbridge Sulh Ceza Mahkemesi'nde gözaltında tutulacağı belirtildi.

Polis sözcüsü, konuyla ilgili şunları söyledi:

"28 Haziran'da HMP Wandsworth'ta çekilen bir videodan haberdar olunmasının ardından bir polis soruşturması başlatıldı. Bir kadın o günün ilerleyen saatlerinde kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle tutuklandı. Fulham'dan 30 yaşındaki Linda De Sousa Abreu (13/12/93) 29 Haziran'da kamu görevini kötüye kullanmakla suçlandı. Kendisi 1 Temmuz Pazartesi günü Uxbridge Sulh Ceza Mahkemesinde gözaltında tutulacaktır."