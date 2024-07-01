La Casa de Papel'in Berlin'i, Gazze’nin sesi oldu

Dünya genelinde büyük bir ün yapan İspanyol yapımı La Casa de Papel dizisinin başrollerinden Berlin karakterini canlandıran Pedro Alonso O'choro, Filistin’in sesi oldu.

Sabah’tan İlker Gezici’nin haberine göre, Pedro Alonso , Gazze İçin Sesler kampanyasına katıldı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım için kamera karşına geçen ve Gazze halkının sesi olan oyuncu, "Yaşlanmış bir halk görüyorum. Her şeyi yıkan bu savaş makinesinden kaçıp bir şehirden diğerine, bir çadırdan başkasına gitmekten bıktılar" dedi.