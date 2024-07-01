Mahkemeden Trump kararı: Bu kez paçayı yırttı

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump'ın 2020 seçimlerini engellemekten federal yargılamadan muaf tutulma talebini reddeden kararı iptal etti. Mahkeme, eski başkanların anayasal yetkileri kapsamındaki eylemlerinden dolayı kovuşturmaya karşı 'mutlak dokunulmazlık' hakkı olduğuna karar verdi.

Ancak, özel sıfatla gerçekleştirilen eylemlerden dolayı bağışıklık hakkı olmadığına da hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Trump'ın dokunulmazlık davasını alt mahkemeye geri göndererek duruşmayı erteledi.

Trump, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Anayasamız ve demokrasimiz için büyük bir kazanım' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA