Ünlü yazar İsmail Kadare hayatını kaybetti

Arnavut yazar İsmail Kadare, bu sabah sağlık sorunları nedeniyle başkent Tiran'daki evinden Rahibe Teresa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Dünyaca ünlü yazarın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Arnavut makamları, 88 yaşındaki Kadare'nin ölüm nedenine veya yerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERDEN TAZİYE MESAJI

Ülkenin üst düzey yetkilileri ise taziye mesajlarıyla Kadare'nin ölümünü doğruladı.

Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve Başbakan Edi Rama yayımladıkları taziye mesajlarında, Kadare'nin önemine değinerek, Arnavutluk ve Arnavutların kaybına dikkati çekti.

İSMAİL KADARE KİMDİR?

İsmail Kadare, ülkenin güney kesimlerindeki Ergiri'de (Gjirokaster) 28 Ocak 1936'da dünyaya gelmişti. Kadare'nin, başta romanları olmak üzere birçok eseri aralarında Türkçenin de olduğu dillere çevrilmişti.

Türkçe yayımlanmış eserleri arasında; Ölü Ordunun Generali, Taş Kentin Günlüğü, Düğün, Şenlik Kurulu, Canavar, Piramit, Kosova'ya Üç Ağıt, Kaza, Rüyalar Sarayı, Kuşatma, İbret Taşı, Taş Kentin Düşüşü gibi eserler vardır.

BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Arnavut edebiyatının önemli isimlerinden Kadare, 1992'de Cino Del Duca ödülünü kazandı. Kadare'ye, 1996'da Fransa'daki "Academy of Moral and Political Sciences"a ömür boyu üyelik hakkı verilirken, 2005'te Man Booker Uluslararası Ödülü'nü, 2009'da Asturias Prensliği Ödülü'nü, 2015'te Kudüs Ödülü'nü kazandı.

Kaynak: AA