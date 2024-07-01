Ünlü yazar İsmail Kadare hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Arnavut yazar İsmail Kadare hayatını kaybetti. 88 yaşında yazarın ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son Güncelleme:
Ünlü yazar İsmail Kadare hayatını kaybetti

Arnavut yazar İsmail Kadare, bu sabah sağlık sorunları nedeniyle başkent Tiran'daki evinden Rahibe Teresa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Dünyaca ünlü yazarın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Arnavut makamları, 88 yaşındaki Kadare'nin ölüm nedenine veya yerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERDEN TAZİYE MESAJI

Ülkenin üst düzey yetkilileri ise taziye mesajlarıyla Kadare'nin ölümünü doğruladı.

Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve Başbakan Edi Rama yayımladıkları taziye mesajlarında, Kadare'nin önemine değinerek, Arnavutluk ve Arnavutların kaybına dikkati çekti.

Ünlü yazar İsmail Kadare hayatını kaybetti - Resim : 1

İSMAİL KADARE KİMDİR?

İsmail Kadare, ülkenin güney kesimlerindeki Ergiri'de (Gjirokaster) 28 Ocak 1936'da dünyaya gelmişti. Kadare'nin, başta romanları olmak üzere birçok eseri aralarında Türkçenin de olduğu dillere çevrilmişti.

Türkçe yayımlanmış eserleri arasında; Ölü Ordunun Generali, Taş Kentin Günlüğü, Düğün, Şenlik Kurulu, Canavar, Piramit, Kosova'ya Üç Ağıt, Kaza, Rüyalar Sarayı, Kuşatma, İbret Taşı, Taş Kentin Düşüşü gibi eserler vardır.

BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Arnavut edebiyatının önemli isimlerinden Kadare, 1992'de Cino Del Duca ödülünü kazandı. Kadare'ye, 1996'da Fransa'daki "Academy of Moral and Political Sciences"a ömür boyu üyelik hakkı verilirken, 2005'te Man Booker Uluslararası Ödülü'nü, 2009'da Asturias Prensliği Ödülü'nü, 2015'te Kudüs Ödülü'nü kazandı.

Celal Şengör aşka geldiCelal Şengör aşka geldiGüncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Nijerya'da askeri helikopter düştü Nijerya'da askeri helikopter düştü
Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi
Aşırı sağcı siyasetçiye yasaklı Nazi sloganından ikinci kez para cezası Aşırı sağcı siyasetçiye yasaklı Nazi sloganından ikinci kez para cezası
Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler
ÇOK OKUNANLAR
Yeşim Salkım, Fahrettin Koca'ya hakkını helal etmedi: "Gözümün önünde eridi..." Yeşim Salkım, Bakan Koca'ya hakkını helal etmedi
Sinan Ateş cinayeti davasında ilk celse bitti: Tetikçiler tek tek ifade değiştirdi Sinan Ateş cinayeti davasında ilk celse bitti
Bakanlıktan 3 milyon kişiye müjdeli haber: Sabiha Gökçen’e entegre olacak O kentin ulaşım sorunu için yeni metro hattı
Yargıtay'dan emsal 'boşanma davası' kararı! Hukuka aykırı elde edilen delil sayıldı Yargıtay'dan emsal 'boşanma davası' kararı!
"Önüne 10 milyon dolar koysalar kumarda bitirirsin" Serdar Ortaç'tan yanıt Kumar yorumuna Serdar Ortaç'tan yanıt