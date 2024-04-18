Magnum dondurmalara toplatma kararı: Satın alanlara 'yemeyin' uyarısı!

T24'ün aktardığına göre, İngiliz hızlı tüketim ürünleri şirketi Unilever, içinde plastik ve metal parçaları olabileceği endişesi nedeniyle bir grup Magnum dondurmasınının toplatılması çağrısında bulundu.

Şirket, Magnum Bademli dondurma çubuklarını, "olası plastik ve metal varlığı şüphesi" nedeniyle acil olarak geri çağırdı.

Gıda Standartları Ajansı, bunun dondurmaları yemek için güvensiz hale getirdiği konusunda uyarıda bulundu. Ürünü satın alan müşterilere "yememeleri" çağrısında bulunulurken, gıda güvenliği gözlemcisi, dondurma satan tüm perakende mağazalarda müşterilere ürünün neden toplatıldığını ve ne yapmaları gerektiğini açıklayan duyurular asılacağını söyledi.