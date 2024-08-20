Lübnan'dan İsrail'e Hava Saldırısı! Askeri Üssü Onlarca Füze ve İHA'larla Vurdu

Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine 40 füze ve çok sayıda insansız havacı (İHA) ile saldırı düzenlendi. Hizbullah saldırıda İsrail ordusuna ait 2 askeri karargahın hedef alındığını duyurdu.

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Lübnan'dan İsrail'e Hava Saldırısı! Askeri Üssü Onlarca Füze ve İHA'larla Vurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine 40 füze fırlatıldığı belirtildi. Ordu açıklamasında akşam saatlerinde çok sayıda İHA'nın Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine gönderildiği aktarıldı. Hava savunma sistemlerinin İHA'ların bazılarını düşürdüğü, bazı İHA'ların ise Golan Tepelerine düştüğü ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusuna ait 2 askeri karargahın hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

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Kaynak: AA

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