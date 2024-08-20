O Sözleri Tepki Toplamıştı: Yangın Mağdurları Başbakan Miçotakis'in İstifasını İstedi
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnavas'ta başlayan ve 'yılın en büyük felaketi' olarak değerlendirilen yangına ilişkin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in “Neyse ki etkilenen çok az sayıda vatandaş var."demesi tepki topladı. Bu sözlerinin ardından yangın mağdurları, bölgede toplantı düzenleyen Miçotakis'e istifa çağrısı yaptı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yangın felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Bölgede, Miçotakis başkanlığında, hükümet yetkilileri ve yerel idarecilerle yangının etkilerine ilişkin toplantı düzenlendi. Bu sırada yangın nedeniyle mağdur olan kişilerden oluşan bir grup dışarda gösteri yaptı. Yangın mağdurları, hükümetin yangınla mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle Miçotakis'in istifasını istedi. Kalabalık, Miçotakis ve hükümet karşıtı sloganlar attı.
YANGIN MAĞDURLARINA KİRA YARDIMI
Miçotakis, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl Yunanistan'da yaklaşık 4 bin farklı noktada orman yangınlarına müdahale edildiğine ve bu yangınların büyük kısmının Atina'yı da kapsayan Attiki Bölgesi'nde olduğuna dikkati çekti. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı, mağdurlara verilecek destekler ele alındı.
BORÇLAR ERTELENDİ
Toplantının ardından açıklanan verilere göre, yangın nedeniyle 97 ev kullanılamaz hale geldi. Bunlardan 57'sinin yıkılması gerektiği tespit edildi. Yangın mağdurlarına kira yardımı yapılmasına karar verildi. Mağdurların kamuya olan borçları da ertelendi.
O SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI
Miçotakis, yangının ardından "Neyse ki etkilenen çok az sayıda vatandaş var." demiş, bu ifadeye muhalefet ve yangın mağdurları büyük tepki göstermişti.
Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlerde, Varnavas'ta başlayarak Vrilisia ile Halandri'ye kadar yayılan yangında 104 kilometrekarelik alanın yandığı belirtilmişti.
Kaynak: AA