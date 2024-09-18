Lübnan'daki Saldırı İlk Değilmiş: İşte İsrail'in Filistinli Liderlere Uyguladığı Ölüm Planı

Lübnan’da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla gerçekleştirilen ölümcül saldırı dünyayı hayrete düşürürken, akıllara İsrail’in daha önce gerçekleştirdiği suikastı akıllara getirdi. Lübnan’da 2 bin 800 kişinin yaralandığı ve en az 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda İsrail’den açıklama gelmemesine rağmen gözleri Tel Aviv’e çevirdi.

FKÖ TEMSİLCİSİNE TELEFONLU SUİKAST

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları İsrail’in yaptığı düşünülen bir siber saldırıyla bomba gibi patlatıldı. Bu saldırının ardından, cihazların sabote edildiği düşüncesi yaygın halde dile getirilirken, akıllara Mossad ajanlarının 1972'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Paris temsilcisi Mahmud Hamşari'nin Fransa'daki dairesinde kullandığı telefonun tabanını değiştirerek, gerçekleştirdiği suikast geldi.

Hamşari, 8 Aralık 1972’de gelen bir telefona cevap verdiğinde, İsrail tarafından telefon patlatışmış ve Hamşari, bir bacağını kaybetmesinin ardından hayatını kaybetmişti.

1996’DA DA AYNI SENARYO

Bu saldırıya benzer bir senaryo da 1996 yılında yaşanmıştı. O yılın ocak ayında, İsrail İzzeddin el-Kassam Tugayları Batı Şeria taburunun lideri Yahya Ayyaş'a suikast düzenlemek için sabote edilmiş bir cep telefonunu kullandı.

Ayyaş, 5 Ocak 1996'da Gazze'ye gelen bir işbirlikçi tarafından kendine getirilen Motorola Alpha cep telefonuyla babasından gelen bir aramayı cevapladı ve telefonun içine 50 gram bomba yerleştirilmişti. İsrail güçleri telefondaki kişinin Ayyaş olduğunu tespit ettikten sonra bombayı patlattı.

Ayyaş, suikast sonucu öldürülürken, bölgede kriz bir kez daha alevlenmişti.