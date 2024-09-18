Hizbullah, 7 Ay Önce Uyarmış! Nasrallah'tan 'Telefonlarınızı Kırın' Emri

İsrail dün Lübnan'a çağrı cihazlarını kullanarak saldırdı. Meydana gelen patlamalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 200'ü ağır 2 bin 800 kişi yaralandı. Dünkü saldırıdan yaklaşık 7 ay önce Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın örgüt mensuplarına 'Telefonlarınızı kırın' emri verdiği ortaya çıktı.

Reuters'ın aktardığına göre, Nasrallah 13 Şubat'ta televizyonda yaptığı bir konuşmada destekçilerini, telefonlarının İsrail casuslarından daha tehlikeli olduğu konusunda uyardı. Aynı yayında Nasrallah, Hizbullah mensuplarından telefonlarını kırmalarını, gömmelerini ya da demir bir kutuya kilitlemelerini istemişti. Bunun üzerine Hizbullah, silahlı unsurlarına ve sivil destekçilerine çağrı cihazı dağıttı.

Kaynak: Reuters