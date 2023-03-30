Londra'da Yunanistan bayraklı protestocular, Ersin Tatar'ın önünü kesti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, İngiltere'deki King's College London'da (KCL) katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişi, Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istendi.
Yaklaşık 50 kişilik grup, Kıbrıs konusunda düzenlenen konferansa katılmak üzere King's College London'a gelen Tatar'ın üniversitenin Strand yerleşkesine girişini engellemek için yolu kapattı.
Tatar'ın gelişini protesto eden grup, üniversite binası önündeki güvenlik görevlileri tarafından dağıtıldı.
Grubun dağıtılmasının ardından Tatar, üniversite yerleşkesine girdi ve programa katıldı.
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