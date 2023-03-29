Küçük ada ülkesi Vanuatu'dan BM'de iklim değişimiyle mücadele için adım

Pasifik'teki küçük ada ülkesi Vanuatu'nun öncülüğünde iklim değişimiyle mücadele için devletlerin yükümlülüklerini belirlemek adına Uluslararası Adalet Divanı'nden tavsiye talep edildi.

Son Güncelleme:
Küçük ada ülkesi Vanuatu'dan BM'de iklim değişimiyle mücadele için adım

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Pasifik'teki küçük ada ülkesi Vanuatu'nun öncülüğünde iklim değişimiyle mücadele için devletlerin yükümlülüklerini belirlemek adına Uluslararası Adalet Divanı'ndan tavsiye görüş talep eden karar tasarısını onayladı.

Karar, BM Genel Kurulu'nda oylamayla kabul edildi. Yaklaşık 320 bin nüfuslu Vanuatu, sunduğu karar için 121 ülkenin desteğini aldı.

Küçük ada ülkesindeki hukuk öğrencilerinin iklim değişimiyle mücadele alanında yasal kuralların belirlenmesi için başlattığı girişim, Vanuatu hükümetince BM Genel Kurulu'na taşındı.

Karar, Uluslararası Adalet Divanının tavsiye görüşle, devletlerin iklimi koruma alanındaki sorumluluklarını belirlemesini ve bu sorumlulukları yerine getirmeyen ülkelerin ne gibi hukuki yükümlülüklerle karşılaşacağını detaylandırmasını talep ediyor.

Yaklaşık 12 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Vanuatu'nun BM Genel Kurulu'nda çok fazla ülkenin desteğini alarak böyle bir karar alınmasına yol açması dikkati çekiyor.

BM Genel Kurulu'nda konuya ilişkin söz alan Genel Sekreter Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanının tavsiye görüşlerinin çok büyük öneme sahip olduğunu ve uluslararası hukuki düzen üzerinde uzun zamanlı etki yaratabileceğini kaydetti.

"ÇAĞIMIZIN VAROLUŞSAL SINAMASI İKLİM DEĞİŞİMİDİR"

Vanuatu Başbakanı Ishmael Kalsakau, kararı destekleyen ülkelere teşekkür ederek, iklim değişimiyle mücadele alanında "cesur ve kararlı" adımlar atılmazsa sonuçların çok büyük olacağına dikkati çekti.

Ada ülkelerinin iklim değişiminin etkisine en fazla maruz kalan ülkeler arasında yer aldığına işaret eden Kalsakau, "Bilimsel araştırmaların da gösterdiği üzere çağımızın varoluşsal sınaması iklim değişimidir." değerlendirmesinde bulundu.

 

Kaynak: AA

Etiketler
İklim krizi
Son Güncelleme:
Suudi Arabistan Şanghay İşbiliği Örgütü'ne diyalog ortağı olarak katıldı Suudi Arabistan Şanghay İşbiliği Örgütü'ne katıldı
Macron'a 'pislik' dediği iddia edilen kişi gözaltına alındı Macron'a 'pislik' dediği iddia edilen kişi gözaltına alındı
Salçadaki küf sorununu yok etmenin kolay yolu! Aşçılar uyguluyor Salçadaki küf sorununu yok etmenin kolay yolu! Aşçılar uyguluyor
Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında kullandığı şarkının hikayesi Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında kullandığı şarkının hikayesi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı! İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı!
Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: Garip filminin Fatoş'u son haliyle şaşırttı Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: Garip filminin Fatoş'u son haliyle şaşırttı
Dolar/TL'de yeni tahmin: 'Her an patlamaya hazır bomba gibi' 'Her an patlamaya hazır bomba gibi'
Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu! Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu!
En sağlıklı kan grubu belli oldu: Birçok hastalığa karşı dirençli En sağlıklı kan grubu belli oldu